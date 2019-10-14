Tehditlerle bu yoldan dönmeyiz

Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, “Türkiye’yi yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor. Topraklarımıza göz dikenlere acıma lüksümüz yok” dedi. Almanya Başbakanı Merkel’e de tepki gösteren Erdoğan, “Terör örgütünü NATO’ya aldınız da haberimiz mi yok? Biz Suriye’nin kuzeyinde terör devletine izin vermeyiz” dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı İletişim Stratejisi Çalıştayı'nda harekata ilişkin açıkmalarda bulunup kritik mesajlar verdi. ABD ve Almanya'ya sert sözlerle yüklenen ve önemli olanın en az kayıpla, en az acıyla bu süreci tamamlamak olduğunu belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:

652 HAVAN VE ROKET ATILDI

30-35 kilometre derinliğe kadar ineceğiz. Özellikle şu anda Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Tel Abyad tarafında da 17 köy kontrol altına alınmış ve şehir merkezi iki taraftan kuşatılmıştır. TSK kara ve hava unsurlarıyla, başarıyla operasyon yürütüyor. Teröristler sivil vatandaşları hedef alıyorlar, 652 havan ve roket saldırısı yapıldı. Çoğu Nusaybin ve Kızıltepe'ye düştü. Masumların kanı üzerinden propaganda malzemesi üretmeye çalışıyorlar. Gerekirse 100 sivilin arkasındaki tek bir teröristi tespit edip, tereyağından kıl çeker gibi onu etkisiz hale getirebilecek tecrübeye sahibiz. Bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyor, bir masumun burnunun kanamaması için çaba gösteriyoruz. Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması asla söz konusu değil. Bu operasyonda en büyük desteği Suriyeli Kürtlerden alıyoruz. Biz PKK ve onun yan kuruluşları olan PYD/ YPG'ye karşı operasyon yapıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Suriye'deki varlığımız tamamen kendi sınırlarımızın güvenliği ile sınırlı. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlandığında en çok memnun olacak ülke biziz. Türkiye'yi ekonomik ve silah satışı ile ilgili yaptırımlarla tehdit ederek yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor. Topraklarımıza göz dikenlere acıma lüksümüz yok. Bu konunun önemini hala anlamış değiller.

BİZİM İÇİN BEKA MESELESİ

Almanya Şansölyesi Merkel'e terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim mi haberim yok dedim. Biz Suriye'de neden varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor. Adana mutabakatı ile Suriye'ye girdik. Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir. Ülkemiz 35 yıldır terör tehdidi altındadır. Türkiye'nin meşru sebeplerini dinlemek istemeyenler terör örgütünün her söylediğini peşinen doğru kabul edenleri ben milletime bırakıyorum..



DEVLET TERÖRİSTLE MASAYA OTURMAZ

Bazı ülkelerin kendi kendilerine gelin güvey olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuk yapmaya talip olanlar var. Ne zamandan beri bir devletin terör örgütü ile masaya oturduğunu gördünüz. Türkiye'nin karşısında bir terör örgütü var. Biz attığımız adımları gayet iyi biliyoruz. Suriyede rejim bunların hakkından gelseydi işimiz kolaydı. Irak'ta da durum berbat. Irak'la da bizim yanımızda farklı arkamızdan farklı açıklamalarda bulunuyorlar. Onlar dara düştükleri zaman yanlarında yer alıyoruz. Biz ırkçı değiliz. Biz dini azınlıkları asla bir kenara koymadık. Bizim kalkıp da teröristlerle masaya oturmak gibi kendimizi inkar edecek halimiz söz konusu değildir. Bizim teröristlere karşı duruşumuz onlar 30 km derinlik ve en batıdan en doğuya havzayı terk edene kadar devam edecek.



TÜRK DÜNYASINA BARIŞ PINARI'NI ANLATACAK

Başkan Erdoğan, bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Türkçe Konuşan Ülkeler Konseyi 7. Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için yürütülen Barış Pınarı Harekatı hakkında liderlere bilgi verecek.



525 TERÖRİST ETKİSİZ

SINIR şehirlerine yapılan saldırılarda 18 vatandaşımızın şehit olduğunu 147 vatandaşımızın da yaralandığını açıklayan Erdoğan, "18 vatandaşımızın içinde 9 aylık Suriyeli Muhammed de var. Harekat alanında da 2 askerimiz ile 16 SMO mensubu şehit olmuştur. Yaralı ya da teslim olma suretiyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525. Bunların 27'si yaralı, 24'ü de teslim oldu" diye konuştu.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜ NATO'YA MI ALDINIZ?

KONUŞMASINDA Almanya Başbakanı Merkel ile konuşmasını aktaran Erdoğan, "Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim haberimiz mi yok? Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz, müsaade etmeyeceğiz" dedi. ABD'yi de hedef alan Erdoğan, "ABD, terör örgütüne 30 bin TIR yardım gönderdi. Bunları bize karşı kullanıyorlar" şeklinde konuştu.



SINIR KAPISINA BAYRAK ÇEKİLDİ

Tel Abyad'da kontrolün tamamen sağlanmasının ardından Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi.



TÜRKİYE'DEN AVRUPA ÜLKELERİNE PKK UYARISI

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Avrupa ülkelerinden, terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalarını istedi. Yapılan açıklamada, "Diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması konusunda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz" ifadesi yer aldı.



BAKAN AKAR'DAN YARALILARA ZİYARET

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı devam ederken önceki gün sınır hattını ziyaret etmişti. Akar'ın bu ziyaret sonrası Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren yaralı askerleri de ziyaret ettiği öğrenildi.



ABD SAVUNMA BAKANI 'ÇEKİLME EMRİ VERİLDİ'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyindeki ABD güçlerinin planlı bir şekilde çekilmesi talimatı verdiğini duyurdu. Esper'in verdiği bilgiye göre, 1000 ABD askeri, Suriye'nin güneyine kaydırılacak. Esper bu kararda, 'Türk askeri ve YPG arasındaki süren çatışmada arada kalmamak' istemelerinin olduğunu söyledi.



FOSFOR BOMBASI DEZENFORMASYONU

BARIŞ Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon sürüyor. PYD/PKK sözde eski eş başkanı Salih Müslim'e destek hesabından, harekat sırasında "fosfor bombası kullanıldığı" yalanıyla sahte bir fotoğraf paylaşıldı.



ŞIRNAK'TA EĞİTİME ÜÇ GÜN ARA VERİLDİ

BARIŞ Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, sınırlarımız içerisinde yeni önlemler alınıyor. Şırnak Valiliği, Suriye sınırı yakınlarında bulunan 53 okulda eğitime 3 gün ara verildiğini duyurdu.



YPG SİVİLLERİ VURDU: 2 ÖLÜ

TERÖR örgütü YPG/ PKK'nın Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde içinde kadın ve çocukların bulunduğu sivillere ait araca saldırı düzenledi. TOW antitank füzesiyle yapılan saldırıda 1'i kadın 2 sivil hayatını kaybetti.