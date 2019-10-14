TOKİ, Aydın’da bin konut yapacak

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde bin sosyal konut inşa edilecek. Efeler'deki 600 dairelik toplu konut projesi Serceköy mahallesinde gerçekleştirilecek.

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Aydın'ın Efeler ve Nazilli ilçelerinde bin sosyal konut inşa edilecek. Efeler'deki 600 dairelik toplu konut projesi Serceköy mahallesinde gerçekleştirilecek. Nazilli'de ise 400 sosyal konut Pınarbaşı'nda hayata geçirilecek. TOKİ Emlak Daire Başkanı Mehmet Akif Yakar ve kurum yetkilileri ile AK Parti Aydın Milletvekilleri, iki ilçede toplu konut projelerinin uygulanacağı alanlarda incelemelerde bulundu. AK Parti Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, TOKİ'nin yapacağı konutları dar gelirli vatandaşların uygun fiyata alabileceğini belirterek, "Projelerle ilgili yer zemin etütleri yapılıyor. Kısa zaman içerisinde toplu konutların inşaatına başlanacak. Gelecek yılın sonuna kadar, anahtar teslimi yapılacak. İlimize hayırlı olsun" dedi.

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