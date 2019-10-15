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Akkuyu’da ilk reaktör 2023’de devreye girecek

Akkuyu’da ilk reaktör 2023’de devreye girecek
Giriş Tarihi: 15.10.2019

'nin ilk santrali olacak Akkuyu'da çalışmalar devam ediyor. İC 'ın projede üstlendiği bölgelerde kullanmak üzere ALKOR 5 tipi ve benzeri denizüstü iş makinesi kiralayarak, denizüstü çalışmaları yürüteceği öğrenildi.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu'da çalışmalar devam ediyor. İC İçtaş'ın projede üstlendiği bölgelerde kullanmak üzere ALKOR 5 tipi ve benzeri denizüstü iş makinesi kiralayarak, denizüstü çalışmaları yürüteceği öğrenildi. İlk reaktörün 2023 yılında devreye alınmasının planlandığı Akkuyu NGS ile ilgili olarak firmalara gönderilen yazıda, kiralanacak ekipmanların operatörlerinin sigortalarının ve araçların bakımlarının kiralayan şirket tarafından yapılacağı belirtildi. Mazot, yemek ve barınma gibi ihtiyaçları ise İçtaş'ın karşılayacağı vurgulandı.

BARIŞ ŞİMŞEK

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