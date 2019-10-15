Altın fiyatları ne kadar? 15 Ekim Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın yükseldi mi? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı? gibi soruları altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 15 Ekim Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 285 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285,20 liradan, bin 878 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 899 liradan, 260 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264 liradan, bin 835 liradan alınan tam altın bin 855 liradan, 918 liradan alınan yarım altın 928 liradan ve 459 liradan alınan çeyrek altın 464 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 15 Ekim Salı altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 282,24 TL

SATIŞ: 282,29 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 455,10 TL

SATIŞ: 465,41 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 907,36 TL

SATIŞ: 930,82 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.820,40 TL

SATIŞ: 1.855,94 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.883,00 TL

SATIŞ: 1.912,00 TL