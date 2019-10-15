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Doğalgaz dönüşümüne finansman desteği

Doğalgaz dönüşümüne finansman desteği
Giriş Tarihi: 15.10.2019

, ile birlikte yeni bir kampanya başlattı. Kampanya, ekonomik nedenlerden dolayı doğalgaza geçemeyenlere ödeme kolaylığı getiriyor.

İzmir Doğalgaz, Türkiye Finans Katılım Bankası ile birlikte yeni bir kampanya başlattı. Kampanya, ekonomik nedenlerden dolayı doğalgaza geçemeyenlere ödeme kolaylığı getiriyor. İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, "Bu kampanya ile tesisat dönüşümü yaptırmak isteyen İzmirlilere ödeme noktasında önemli fırsatlar sunuluyor" dedi. Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Yetik'in yanı sıra Türkiye Finans Katılım Bankası Ege Bölge Müdürü Nilgün Deveci ile çok sayıda yetkili firma temsilcisi de katıldı. Yetik, kampanyanın tüketicilere 36 aya kadar taksit ve 50 bin liraya kadar finansman başvurusu olanağı sağladığını ifade etti

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