Ege’de pamuk üretimi artacak

İzmir Ticaret Borsası'ndaki (İTB) toplantıda Ege'de kütlü pamuk üretiminin 560 bin ton olmasının öngörüldüğü bildirildi

İzmir Ticaret Borsası'ndaki (İTB) toplantıda Ege'de kütlü pamuk üretiminin 560 bin ton olmasının öngörüldüğü bildirildi. İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, "Bölgede kütlü pamuk veriminin ilk hasat sonuçlarına göre geçen yıldan daha iyi olacağını ve üretimin geçen yıla göre bir miktar artacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.