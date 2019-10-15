Sebze ve meyve için 263 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “IPARD programı kapsamında TKDK ile yatırım değeri 640 milyon lira olan 220 sebze meyve işleme ve paketleme projesine 263 milyon lira hibe verildi” dedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel ülkelere destek amacıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı ile kırsal kalkınma projelerine destek sağlandığını belirterek, "IPARD kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla yatırım değeri 640 milyon lira olan 220 sebze ve meyve işleme ve paketleme projesine 263 milyon lira hibe verildi." ifadelerini kullandı.



6 BİN KİŞİYE İŞ



Söz konusu yatırımların 1 milyon 250 bin avroluk kısmına yüzde 40 ile 50 arasında hibe verildiğini aktaran Pakdemirli, "Bu kapsamda, yatırım değeri 640 milyon lira olan 220 sebze ve meyve işleme ve paketleme projesine 263 milyon lira hibe verildi. Kurulan bu tesisler sayesinde meyve ve sebzeler daha uzun süre saklanacak, ürün kayıpları azaltılacak ve ürün kalitesi yükselecek, rekabet gücümüz ve ihracatımız artacak" değerlendirmesinde bulundu. Pakdemirli, AB standartlarında kurulan bu tesislerde 6 bin kişinin çalıştığını ve tesislerde işlenen ürünlerin büyük bir bölümünün komşu ve bölge ülkelere ihraç edildiğini bildirdi. En çok yatırımın 130 milyon lirayla Isparta'ya yapıldığını ve buradaki projelere 54 milyon lira hibe verildiğini belirten Pakdemirli, söz konusu ilden sonra en çok yatırımın Mersin, Manisa, Denizli ve Karaman'a gerçekleştirildiğini ifade etti.



FİLİPİNLER'E İLK KEZ İHRACAT BAŞLIYOR



Türkiye, yaş sebze ve meyve ihracatında da hedefi büyütürken rotayı Asya ülkelerine çevirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yılın ilk 8 ayında 6.5 milyar lirayı geçen yaş sebze ve meyve ihracatında yeni rotayı çizdi. Bakan Pekcan, "Filipinlere ilk defa yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştiriliyor. Afganistan'a elma ve narenciye ihracatını artırmak için mutabakat sağlandı. Çin'e kiraz ihracatı Ağustos ayı itibariyle gerçekleşti, Antep fıstığı da ihraç edeceğiz" dedi.

HAZAL ATEŞ