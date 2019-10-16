5 ilde lojman satışı başlıyor

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'deki devlet lojmanlarının satış işlemine bu ay başlanacak. Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle, oturduğu kamu konutunu satın almak isteyen memurlara yönelik satış koşullarına iyileştirmeler getirildi.

Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'deki devlet lojmanlarının satış işlemine bu ay başlanacak. Milli Emlak Genel Tebliği'nde yapılan yeni düzenlemeyle, oturduğu kamu konutunu satın almak isteyen memurlara yönelik satış koşullarına iyileştirmeler getirildi. Buna göre ülke genelindeki 240 bin kamu konutundan 50 bininin satışına karar verildi. Açık ihale yöntemiyle satılacak kamu konutlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, öncelikli olarak satın alma hakkı tanındı. İkamet ettiği kamu konutunu satın almak isteyen memurlara 5, 7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunulacak.



ÖNCELİK MEMURUN



Memur, konutu satın almak istediğini idareye bildirecek ve ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde, ödemelerini yüzde 20'si peşin kalan tutarı 60 ay vadeyle yapabilecek.