Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Ekim Çarşamba döviz kuru...

Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 16 Temmuz Çarşamba döviz kuru...
Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4850 lira olmuştu. Dolar ve euroyu yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurunda yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 16 Ekim Çarşamba döviz kuru...
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