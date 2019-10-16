  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Ekim Çarşamba döviz kuru...

? Euro ne kadar? 16 Ekim Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Ekim Çarşamba döviz kuru...

16.10.2019, 09:25

Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 16 Temmuz Çarşamba kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4850 lira olmuştu. Dolar ve euroyu yatırım aracı olarak tercih edenler döviz kurunda yaşanan gelişmeleri merak ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 16 Ekim Çarşamba döviz kuru...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Ekim Çarşamba döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN