Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 16 Ekim Çarşamba döviz kuru...

Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? İşte 16 Temmuz Çarşamba döviz kuru...