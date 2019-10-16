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e-ticaretle 400 bin çeyiz eşyası satıldı

e-ticaretle 400 bin çeyiz eşyası satıldı
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Evlilik hazırlığı yapan çiftler bu sene e-ticarete odaklandı. Ağustos-Eylül aylarında "çeyiz" kelimesi 500 bin kez arandı, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 250 artarak 400 bin adet çeyiz ürünü satıldı

Evlilik hazırlığı yapan çiftler bu sene e-ticarete odaklandı. Ağustos-Eylül aylarında "çeyiz" kelimesi 500 bin kez arandı, bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 250 artarak 400 bin adet çeyiz ürünü satıldı. Trendyol Group Pazarlama Direktörü Erdem İnan, "Bütün evi sıfırdan kurmak için kabarık bir düğün alışveriş listesi ile karşı karşıya kalan çiftler bunu internetten alışverişle çözüyor" dedi. Yeni evlenecek çiftler son iki ayda en çok tencere seti alırken, yemek takımı, sofra mutfak gereçleri, yastık ve yorgan gibi çeyiz ürünleri ise yine en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı.

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