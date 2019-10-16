KYK burs ve kredi başvuruları başladı! KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvurusunda bulunmak isteyenler milyonlarca öğrenci KYK burs ve kredi başvuru tarihini bekliyordu. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları başladı. Peki KYK burs kredi başvurusu nasıl yapılır? KYK burs ücretleri ne kadar? KYK bursuna başvururken nelere dikkat etmeli? İşte merak edilenler...

KYK burs ve kredi başvurusu için öğrencilerin meraklı bekleyişi sona erdi. KYK burs başvuruları başladı.16 Ekim'de başlayan KYK burs başvurusu işlemleri 25 Ekim'de sona erecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursuna başvuracak öğrenciler nasıl başvuru yapılacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Lisans ve önlisans bölümleri için ödemeler 500 TL

Yüksek lisans bölümleri için ödemeler 1000 TL

Doktora bölümleri için ödemeler 1500 TL

BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" yapmaları gerekmektedir.