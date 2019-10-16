KYK taahhütname nedir? Taahhütname onayı olmadan burs başvurusunda bulunulur mu?

KYK burs ve kredi başvuruları bugün itibariyle başladı. Milyonlarca öğrenci burs ve kredi başvurusunda bulunmak için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi sitesi üzerinden işlemlere başladı. KYK burs işlemlerinden biri de taahhütname vermek. Peki taahhütname nedir? Taahhütname vermeden burs başvurusunda bulunulur mu? İşte merak edilenler...

KYK taahhütname onayı nedir? Taahhütname vermeden KYK burs/kredi başvurusu olur mu? soruları öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK burs-kredi başvuruları başladı. 25 Ekim'e kadar devam edecek başvurular için öğrenciler başvuru şartlarını ve nasıl başvuru yapacaklarını araştırıyor. Başvuru aşamalarından biri de taahhütname vermek. Peki KYK burs başvuru sırasında istenen taahhütname vermek nedir? İşte merak edilenler...

KYK TAAHHÜTNAME NEDİR? TAAHHÜTNAME VERMEYEN ÖĞRENCİLER BURS - KREDİ ALABİLİR Mİ?

KYK burs başvurularının değerlendirme sonucunda kendilerine burs veya kredi tahsis edilen; 18 yaşından büyük öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak kendi e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurumumuz linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile onaylayacaklardır.

15 yaşından küçük öğrenciler anne veya babaları, şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumumu İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile birlikte giderek, taahhütnamelerini Kurum personeli huzurunda onaylayacaklar, süresi içinde Genel Müdürlüğümüze ulaştıracaktır.

Burs-Kredi Taahhüt Senedini düzenlemeyenlere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

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