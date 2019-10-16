Mövenpick Hotel İzmir Yılın İş Oteli ödülünü aldı

Mövenpick Hotel İzmir ödüle doymuyor. Turizm sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan World Luxury Hotel Awards'ın "En İyi İş Oteli" ödülü bu sene de Mövenpick Hotel İzmir'in oldu.

Mövenpick Hotel İzmir ödüle doymuyor. Turizm sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan World Luxury Hotel Awards'ın "En İyi İş Oteli" ödülü bu sene de Mövenpick Hotel İzmir'in oldu. Dünyaca ünlü Mövenpick Hotels&Resorts zincirine bağlı İzmir'in merkezinde yer alan otel, sunduğu kaliteli hizmeti ve misafir memnuniyetine verdiği önemi aldığı ödüllerle de tescillemeye devam ediyor. Otel, daha önceki yıllarda dört kez World Travel Awards tarafından, bir kez de World Luxury Awards tarafından "En İyi İş Oteli" kategorisinde aday olarak ödülü kapmıştı. Mövenpick, "Doğu Avrupa Bölgesi'nin "Lüks İş Oteli" seçilmesinin mutluluğunu yaşıyor. Otel Genel Müdürü Erhan Çetin, "11 yıldır, birçok ödüle layık görülmüş olan Mövenpick Hotel İzmir'in bu başarısı bir ekip çalışmasının ürünüdür" dedi.

ERCAN AKGÜN