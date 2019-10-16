Oktoberfest coşkusu

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın İzmir'de bu yıl üçüncü kez düzenlediği Oktoberfest Swissotel'de gerçekleştirildi. Oktoberfest'te iş camiasından yaklaşık 450 kişi bir araya geldi. Davetliler Oktoberfest Orkestrası Enzian Power'ın şarkıları eşliğinde eğlendi. AHK Türkiye Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Thilo Pahl, "Oktoberfest'i 3. kez kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üyelerimizle birlikte olabilmek bizim için çok değerli" diye konuştu.



Bavyera Eyaleti Türkiye Temsilcisi ve DEinternational A.Ş. Genel Müdürü Frank Kaiser ise etkinliğin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. İzmir Almanya Başkonsolosu Dr. Rainer Lassig de davete katılanlar arasındaydı



THY'NİN YENİ UÇUŞ NOKTASI VANCOUVER



THY, yeni bir uzun uçuş noktasına daha seferlere başlama kararı aldı. Kanada'da Toronto ve Montreal'e uçan THY, Vancouver kentine de tarifeli seferler başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.THY'nin Kuzey Amerika'da bu yılın 9 ayında yolcu doluluk oranları yüzde 89.9'a çıkarken, yolcu sayısı da 1 milyon 799 bin 553 oldu.