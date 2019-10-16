Piyasalar aldırmadı

ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağını açıkladığı yaptırımlar piyasa tarafından beklendiği kadar sert bulunmayınca dolar 5.86 TL’ye geriledi, borsa yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırdaki terör unsurlarını arındırmak için Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağını açıkladığı ekonomik yaptırımların içeriği piyasa tarafından beklendiği kadar sert olmadığı şeklinde yorumlanınca dolar dün sabah 5.86 TL'ye geriledi. Bluebay Asset'ten Tim Ash, açıklanan önlemleri "minimal yaptırımlar" olarak nitelerken, "Birkaç birey, her halükarda yıllar sonra mümkün olabilecek bir ticaret anlaşması. Trump vitrin süslüyor. Daha kötüsü olabilirdi, Halkbank konusunda birşey yok, dolayısıyla piyasada rahatlama yaratma olasılığı var" dedi. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye karşı yaptırımları içeren bir kararnameyi imzalayacağını duyurdu. Yaptırımların ekonomik kapsamı ilk etapta piyasada ciddi bir tepkiye neden olmadı. Analistler 13 Kasım'da ABD'de yapılacak olan Erdoğan-Trump görüşmesinin kritik olduğuna dikkat çekiyor. ABD'de demokratlar Türkiye'ye yaptırım paketinin sembolik olduğunu ifade etti. ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağını açıkladığı ekonomik yaptırımların içeriğine piyasalar tepkisiz kaldı. Dolar dün gün sonunda 5.88'den alıcı bulurken, BİST 100 endeksi günü 95 binin üzerinde tamamladı.



ABD'Lİ SEÇMENE YÖNELİK KARAR



ABD Başkanı Donald Trump'ın, demir çelik ürünlerinden savunma sanayiine kadar bir dizi yaptırım kararı alması, Türkiye'de heyecan yaratmadı. Savunma sektöründeki uzmanlar, Türkiye'nin aldığı hammadde ve ara mumullerin başka ülkelerden temin edilebileceğini, Türkiye'nin ABD'ye sattığı F35 ve Boeing için üretilen parçaların da buıgünden yarına alınmamasının mümkün olmadığını söylediler. Uzmanlar, "Bu kararların önemli kısmı Turmp'ın ABD'de yaşadığı siyasi sıkıntılar nedeniyle kamuoyuna dönük attığı adımlar" dedi.