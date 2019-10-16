Taşıt kredi faizleri 1.5 yılın en düşüğünde

Geçen ay üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" da taşıt kredi faiz oranlarında düşüşün sürmesine katkı sağladı.

Yılın ikinci yarısından itibaren başlayan taşıt kredi faiz oranlarındaki aşağı yönlü hareket Ekim ayında da sürüyor. Geçen ay üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" da taşıt kredi faiz oranlarında düşüşün sürmesine katkı sağladı.



1.42'YE İNDİ



Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için uygulanan aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandına çekilmişti. Eylülde yüzde 1,7 seviyesine kadar gerileyen taşıt kredi faiz oranları Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42'ye indi. Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerileyen taşıt kredi faiz oranları, özel bankaların da vereceği destekle yüzde 1,3'ün altına gelebilir. Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na GAZ Grubu da dahil oldu.