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Yurtdışındaki döviziyle ev alana vergi desteği

Yurtdışındaki döviziyle ev alana vergi desteği
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Yabancılara ve 'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde istisnası uygulamasına ilişkin bedelin olarak Türkiye'ye getirilmesi teşvik kapsamında olacak.

Yabancılara ve Türkiye'de yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde KDV istisnası uygulamasına ilişkin bedelin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi teşvik kapsamında olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığının yürürlüğe giren tebliğiyle yurtdışından getirilen dövizle yapılan konut alımlarındaki KDV istisnası genişletildi. Döviz transferlerinin ülkeye getirilen döviz olarak kabul edilmesi için muvafakatname verilmesi gerekecek.

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