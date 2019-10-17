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ayı emekli maaşı ne kadar olacak?

2020 Ocak ayı emekli maaşı ne kadar olacak?

17.10.2019, 09:09 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019,11:07

Milyonlarca emekli ayında yüzde 4 alacak. Ayrıca bu zamma ilave olarak da farkı görülüyor. Tahminlere göre farkın en az yüzde 1.65, en çok yüzde 3.52 çıkması bekleniyor. Peki bu oranlara göre emeklinin Ocak maaşı ne kadar olacak? Emeklinin cebine ne kadar para girecek? İşte merak edilenler...

Ocak'tan tüm emeklilere yapılacak.

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