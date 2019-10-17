2020 Ocak ayı emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli 2020 Ocak ayında yüzde 4 zam alacak. Ayrıca bu zamma ilave olarak da enflasyon farkı görülüyor. Tahminlere göre farkın en az yüzde 1.65, en çok yüzde 3.52 çıkması bekleniyor. Peki bu oranlara göre emeklinin Ocak maaşı ne kadar olacak? Emeklinin cebine ne kadar para girecek? İşte merak edilenler...

Ocak'tan tüm emeklilere zam yapılacak.