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9 ayda 2,2 milyon ton ürün ihraç edildi

9 ayda 2,2 milyon ton ürün ihraç edildi
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Türkiye'nin yaş sebze meyve alanında en büyük uluslar arası fuarı olan ' ve Meyve Ambalaj, Depolama ve , Antalya'da kapılarını açtı.

Türkiye'nin yaş sebze meyve alanında en büyük uluslar arası fuarı olan 'İnterfresh Eurasia Yaş Sebze ve Meyve Ambalaj, Depolama ve Lojistik Fuarı, Antalya'da kapılarını açtı. Fuara katılan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyar 355 milyon dolar tutarında 2 milyon 200 bin ton yaş meyve sebzenin ihraç edildiğini söyledi. Uçak, "Çin'in de yakın zamanda önemli bir pazar haline geleceğini inanıyoruz. Interfresh Fuarı'nın İzmir'de de düzenlenmesi halinde ev sahibi olmaktan büyük bir mutluluk duyacağız" dedi.

METİN BURMALI

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