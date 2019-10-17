Altın fiyatları ne kadar? 17 Ekim Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları düştü mü? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı? soruları altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Güvenli yatırım aracı olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 17 Ekim Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 281,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 281,50 liradan, bin 854 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 875 liradan, 256,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 260,50 liradan, bin 812 liradan alınan tam altın bin 832 liradan, 906 liradan alınan yarım altın 916 liradan ve 453 liradan alınan çeyrek altın 458 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 17 Ekim Perşembe altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 281,94 TL

SATIŞ: 281,98 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 449,80 TL

SATIŞ: 459,99 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 896,78 TL

SATIŞ: 919,97 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.799,19 TL

SATIŞ: 1.834,32 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.865,00 TL

SATIŞ: 1.893,00 TL