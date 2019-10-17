Türkiye’deki 81 ilin oda ve borsaları, eş zamanlı basın açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “Barış Pınarı Harekatı”na desteklerini duyurdu. Ege iş dünyası da “Mehmetçik’in yanındayız” mesajı verdi

Türkiye'deki 81 ilin oda ve borsaları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Barış Pınarı Harekatı"na desteklerini duyurmak üzere eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. ATO Congressium'daki toplantıya Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Borsası (ATB), HAK-İŞ, MEMURSEN, TÜRK-İŞ, TİSK, KAMUSEN, TZOB ve Türkiye Emekliler Derneği temsilcileri katıldı. Katılımcılar, toplantının bitiminde asker selamı verdiler. İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta iş dünyası meslek örgütleri ve sendika temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata ortak destek açıklaması yaptı. İş dünyası meslek örgütleri ile sendika temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti. Destek açıklaması için TOBB'a bağlı oda ve borsalarla, işçi ve memur sendikaları, ziraat ve esnaf odaları ile emeklileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda yönetici, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) bir araya geldi.



EN GÜÇLÜ CEVAP



Grup adına ortak açıklama yapan EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, bölgeyi PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyip Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmayı hedefleyen harekata tam destek verdiklerini ifade etti. Gökçüoğlu, Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere karşı Türk milletinin, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının beraber olarak en güçlü cevabı vermiş olduğunu vurguladı.



EGE'DEN BİRLİK BERABERLİK ÇAĞRISI



MANİSA: Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, odanın kongre merkezinde kentteki iş dünyası ve STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, harekat konusunda birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini söyledi.



UŞAK: Ortak açıklamayı Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir yaptı. Kandemir, Türkiye'nin terörle etkin mücadelede kararlı olduğuna vurgu yaptı.



DENİZLİ: Denizli'de ortak açıklamayı okuyan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan ise Türkiye'nin operasyonlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini ifade etti.



AYDIN: Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Türkiye ve Türk ekonomisine yöneltilen tehditler karşısında Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin kol kola girerek güçlü durduğunu söyledi.