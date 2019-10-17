Kamuya 60 bin personel alımı yapılacak! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Memur olmak isteyen vatandaşlar için sevindiren haber geldi. Kamuya 60 bin personel alımı yapılacağı duyurusu Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından paylaşıldı. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenleyen Ağbal 2020 yılı için kamuya 60 bin personel alımı yapılacağını bilgisini açıkladı. Peki 60 bin personel alım için başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

Devlet memuru olmak isteyenleri sevindirecek habere geldi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. Ağbal düzenlediği toplantıda 2020 yılında 60 bin yeni personel alımı yapacağı duyurusunu paylaştı. Peki 60 bin personel alımı için başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenle..

KAMUYA 60 BİN YENİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

2020 yılı bütçesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ağbal, "2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış eklenmektedir" dedi. Ağbal ayrıca, 2020 yılında kamuya 60 bin personel alınacak. Ancak ihtiyaca göre bu rakam artırılabilecek.' açıklamasında da bulundu.

Kamuya 60 bin yeni personel alımı için şartlar henüz belli olmadı. Şartlar ve başvuru tarihleri netleştiğinde haberimizden bulabilirsiniz.

MEMUR OLMA ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER MEMUR OLABİLİR?

Bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Devlet memuru olarak görev almak için eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler. Her sene yapılmakta olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) katılmak da gerekmektedir.

Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler devlet memuru olarak görev alabilirler.