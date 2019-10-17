‘Suçlamalar başlatılan yaptırımların bir parçası’

Halkbank’ın ABD’de başlatılan yargı sürecine ilişkin yaptığı açıklamada “Söz konusu suçlamalar, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle ABD hükümetince ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır” ifadeleri kullanıldı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör temizliği operasyonundan rahatsız olan ABD, yaptırım kararlarıyla piyasayı bozamayınca Halkbank kozunu devreye sokmak istedi. 17-25 Aralık'taki kumpas girişimi sırasında CIA, FBI, FETÖ, ABD yargısı eliyle senaryolaştırılan, işlenmiş bir suçun olmadığı, hukuka uygun delilin bulunmadığı, Halkbank'la ilgili "ambargoyu deldi" denilerek iddianame hazırlandı ve yargı süreci başlatıldı. ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye Halkbank'ın cevabı sert oldu. Halkbank'ın KAP'ta yer alan açıklamasında, müşterilerin, yatırımcıların ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilerek, "İddianameyle dava açılması manidar" denildi.



TAZMINAT HAKKIMIZ



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde söz konusu suçlamalar, kahraman ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı Barış Pınarı Harekatı sebebiyle ABD hükümetince ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır. Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır. Gerekli yasal süreçler başlatılarak maddi ve manevi tazminat haklarımız aranacaktır."