TOKİ 130 iş yeri ile 91 konutu satışa çıkardı! Başvuru tarihleri nelerdir? TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ilde 91 konut, açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu . Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi TOKİ başvurusunun nasıl yapılacağını ve TOKİ'nin hangi illerde ev ve iş yerini satışa çıkardığını merak ediyor. Peki TOKİ başvuru tarihleri nelerdir? TOKİ başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 16 ilde 130 iş yeri ile 20 ilde 91 konut, açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı.