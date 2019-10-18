Ağustos’ta 400 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ağustos ayında toplam 9,08 milyar liralık sabit yatırım tutarı olan 400 teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ağustos ayında toplam 9,08 milyar liralık sabit yatırım tutarı olan 400 teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu dönemde toplam sabit yatırım tutarı 9 milyar 76 milyon 147 bin 448 TL olurken, öngörülen istihdam 14 bin 643 olarak belirlendi. Tamamlama vizesi yapılan 284 yatırım teşvik belgelesi ile gerçekleşen sabit yatırım tutarı 22 milyar 961 milyon 403 bin 956 TL olurken, istihdam 16 bin 575 olarak açıklandı. Aynı ayda 209 milyon 427 bin 174 TL değerinde 22 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.



MANİSA DA LİSTEDE



Ağustos'ta ayrıca, toplam 1.6 milyar liralık dört ayrı RES yatırımı da teşvik belgesi aldı. Listeye göre, Defaş Madencilik AŞ, Manisa'da yıllık 4 milyon ton linyit üretim kapasiteli ve 1.2 milyar TL yatırım bedelli madencilik yatırımı için teşvik belgesi aldı. Yatırım kapsamında 1,100 kişilik istihdam öngörülüyor.