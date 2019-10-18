Dolar ve euro ne kadar? 18 Ekim Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar düştü mü? Euro ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. İşte 18 Ekim Cuma güncel döviz kuru...