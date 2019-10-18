Dolar ve euro ne kadar? 18 Ekim Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar düştü mü? Euro ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. İşte 18 Ekim Cuma güncel döviz kuru...
Dolar ve euro bugün ne kadar? Dolar ve euro düştü mü? soruları döviz yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,7860 liradan alınan dolar 5,7880 liradan, 6,4360 liradan alınan euro ise 6,4380 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,8850 liradan, euro ise 6,5540 liradan satılmıştı. İşte 18 Ekim Cuma döviz kuru...
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