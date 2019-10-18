Ege Pamuk, İplik ve Kumaş Fuarı açıldı

Denizli'de ilk kez "Ege Pamuk, İplik, Kumaş ve Teknolojileri Fuarı" açıldı. EGS Fuar alanında başlayan ve 19 Ekim'e kadar ücretsiz gezilebilecek fuarda yurt içi ve yurt dışından 40 firma stant açtı.

Denizli'de ilk kez "Ege Pamuk, İplik, Kumaş ve Teknolojileri Fuarı" açıldı. EGS Fuar alanında başlayan ve 19 Ekim'e kadar ücretsiz gezilebilecek fuarda yurt içi ve yurt dışından 40 firma stant açtı. Vali Hasan Karahan ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın katıldığı açılış töreninde konuşan Termin Fuarcılık Genel Müdürü Serhat Gençay, "Fuarda her türlü teknik iplikler, iplik teknolojileri, kumaşlar, kumaş üretim teknolojileri ve tekstil aksesuvarlarının tanıtımı yapılacak" dedi. HASAN DURNA