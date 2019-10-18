Kamu kurumlarına 60 bin kişi alınacak

Türkiye, 2020 yılına değişim sürecini omuzlayacak, öğrenciden emekliye, çiftçiden reel sektöre, iş arayandan yatırımcıya 82 milyona hizmet bütçesiyle giriyor.

Türkiye, 2020 yılına değişim sürecini omuzlayacak, öğrenciden emekliye, çiftçiden reel sektöre, iş arayandan yatırımcıya 82 milyona hizmet bütçesiyle giriyor. Yeni sistemin ikinci bütçesinde emekli, yaşlı, geliri düşük olanlar, kamu çalışanları, işçi hakları korundu.



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Kamuya 60 bin personel alınacak, milyonlarca öğrenciye 12.5 milyar lirası burs ve kredi olmak üzere 26.4 milyar liralık nakdi ve ayni destek sağlanacak. Reel sektöre prim ödemelerinden kredi faiz desteğine kadar birçok kalemde 44.5 milyar liralık destek sağlanacak. Çiftçilere Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal kredilere verilen destek tutarı 4.2 milyar liraya, esnaf için Halk Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilere faiz desteği de 2.2 milyar liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, dün Meclis'e gönderilen 2020 bütçesine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Ağbal, bütçenin dengelenme sürecinde elde edilen kazanımların korunması, geliştirilmesi, üretim odaklı büyümeyle adaletli paylaşımı, vatandaşa hizmeti esas aldığını söyledi. Ağbal, 2020-2022 yıllarında bugüne kadar olduğu gibi mali disipline kararlı şekilde devam edileceğini belirtti. Bütçede enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının kalıcılığı esas alındı.



ÖN PLANA ÇIKAN BAŞLIKLAR

Sosyal harcamalara 69.5 milyar lira aktarılacak

Ödeme gücü olmayanın 13.4 milyarlık sağlık primi devletten

Kamuya 60 bin personel alınacak

65 yaş üstü ve engelli bireyler için 11.6 milyar

1.8 milyar lira elektrik tüketim desteği verilecek

Çiftçinin yüzü 22 milyarlık tarımsal destekle gülecek

Halk Bankası'ndan esnafa 2.2 milyarlık faiz desteği

Ziraat Bankası'ndan çiftçiye 4.2 milyarlık tarımsal kredi

BES'e 5.1 milyar liralık devlet katkısı

Öğrencilere 12.5 milyarlık burs ve öğrenim kredisi

Üniversitelere 50.7 milyarlık kaynak aktarılacak

Birinci öğretim, açık öğretime 600 milyonluk harç desteği

1.3 milyar liralık ücretsiz kitap

Engelli bireylerin eğitimine 3.7 milyarlık kaynak

1 milyon 52 bin yeni istihdam yaratılacak

Engelliye evde bakımı için 9.4 milyar aktarılacak

Ailelere şartlı nakit transferi 1.2 milyara çıkacak

1.6 milyarlık sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapılacak

Reel sektöre 44.5 milyar liralık ödenek ayrıldı

İşletmelere 25.2 milyarlık prim desteği sağlanacak

Kredi Garanti Fonu kefaletli kredilere 5 milyarlık destek

İhracatçıya 3.7 milyar, esnafa 2.1 milyarlık faiz desteği

Tarımsal kredi faiz desteği 4.3 milyar olacak

Savunma ve güvenlik için 141.1 milyarlık bütçe

HAZAL ATEŞ