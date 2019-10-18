‘Volkswagen yatırımı devam edecek’

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Volkswagen’in Türkiye yatırımını durdurmadığını belirterek, “Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek. Şirket kuruldu, bir olumsuzluk yok” dedi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Volkswagen, şu anda Türkiye yatırımını durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek." dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve PwC Türkiye iş birliği ile hazırlanan "Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi'nde Konumlandırılması" başlıklı raporun sonuçları, İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklandı

ADIMLAR ATILACAK

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi'nde Konumlandırılması" raporundan devletin ilgili kurumlarının azami ölçüde faydalanması gerektiğini söyledi. Turagay, Volkswagen'in (VW) Türkiye'ye yapacağı yatırımı ertelediği, hatta iptal ettiği iddiasına ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:

"Volkswagen şu anda yatırımı durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek. Şirket kuruldu biliyorsunuz. Bir 'on hold'a (beklemeye) alınmış durumda, o da mevcut konjonktürden kaynaklanan bir şey... Bununla ilgili sürekli spekülasyonlar çıkarılması da aslında hoş değil. Sonuçta şirketin yönetim kurulu bir karar almış. O karar çerçevesinde şirket de kurulmuş, gerekli adımlar da atılacak. Ben orada bir olumsuzluk görmüyorum."



DAHA FAZLA YABANCI GİRİŞİMCİ GELMELİ



Kuşak ve Yol Girişimi projesinin, dünya ticaretinin yönünü değiştiren çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Turagay, "Projenin kapsadığı ekosistem içerisinde yer almak büyük önem taşıyor. Bu sistem içerisinde yer alabilmemiz için daha fazla yatırım çekebilmemiz lazım. Türkiye, Çin'in boşalttığı alanlara yatırım yapmalı ve yabancı yatırımcıları da ülkeye çekmesi lazım. Türkiye çok büyük potansiyele sahip bir ülke" diye konuştu.