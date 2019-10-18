Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Dünyada yoksulluk oranını en fazla azaltan ülke olduk. Artık aşırı yoksulun bir sorun olmaktan çıktığı rakamlarla kanıtlanmış durumda. İnsani gelişme endeksine baktığımızda BM Kalkınma Programı verilerine göre 2002 yılında orta insani gelişme seviyesindeyken bugün artık yüksek insani gelişme seviyesine ulaşmış durumdayız. 2002'de 96'ıncı sırada olan ülkemiz, 2017 yılında 64'üncü sıraya yükseldi" dedi. 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında ÇASGEM'de düzenlenen Sosyal Yardım Vizyon Çalıştayı'na katılan Bakan Selçuk, yoksullukla mücadele konusunda reform niteliğinde adımlar atıldığını belirterek "Geçtiğimiz son 10 yıla baktığımızda sosyal yardımlarımızın niteliğini ve niceliğini geliştirmiş durumdayız. Bu süreçte 308 milyar bir sosyal yardım harcamamızla tarihi bir rekora imza atmış durumdayız" diye konuştu.