Halkbank’tan esnafa kredi kolaylığı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya'nın Alanya ilçesinde Halk Bankası tarafından kullandırılan esnaf kredileriyle ilgili "Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Ayrıca ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek" dedi.