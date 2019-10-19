Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya'nın Alanya ilçesinde Halk Bankası tarafından kullandırılan esnaf kredileriyle ilgili "Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Ayrıca ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek" dedi.
Halkbank’tan esnafa kredi kolaylığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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