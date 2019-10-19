Piyasalarda kutlama

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’ndaki kararlı tutumunun sonrasında ABD ile varılan anlaşma TL varlıkları şaha kaldırdı. Dolar dün 5.76 TL’ye kadar gerilerken, İstanbul Borsası 98 bin puanın üstüne çıkt

Türkiye'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'ndaki kararlı tutumunun sonrasında ABD ile önceki gün varılan anlaşma piyasaları coşturdu. Anlaşma ile birlikte ABD'yle ilişkilere yönelik risklerin ve yaptırım kararlarının da ortadan kalkması, TL varlıkları şaha kaldırdı.



HİSSELERE HÜCUM



Anlaşma öncesinde 5.93 TL seviyesinde bulunan dolar, dün 5.76 TL'ye kadar geriledi. Dolarda düşüş yüzde 2.8'e kadar çıktı. TL dün dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi oldu. Borsa İstanbul'da endeks yüzde 4'e yakın yükselerek 98 binin üstüne çıktı. ABD'nin hedef tahtasına oturttuğu Halkbank hisselerinde gün içi yükseliş yüzde 7'yi buldu. Tahvil-bono piyasasında da 2 yıllık tahvilin faizi 1.08 puan gerileyerek yüzde 14.58'e, 10 yıllık tahvilin faizi ise 1 puan düşerek yüzde 14.4'e indi. Perşembe günkü alımlarla birlikte Türkiye ETF'sine bu haftaki toplam giriş 10.5 milyon dolar oldu. MSCI Turkey ETF'si yüzde 3.6 ile 18 Temmuz'dan bu yana en güçlü girişi kaydetti.



DOLARDA İLK HEDEF 5.75



Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, "Kısa vadede Türkiye- ABD ilişkilerine yönelik en önemli risk unsurlarından biri ortadan kalktı. Operasyon başladığında kur 5.75'ler civarında hareket ediyordu dolayısıyla bu seviyeler tekrar gündeme gelebilir" dedi. QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında faiz indirimi yapmasını beklediklerini ifade etti



TURKCELL'DEN 25 YILDA 50 MİLYAR TL'LİK YATIRIM



Kurulduğu günden bu yana 25 yıldır Türkiye'nin teknolojide öncü bir ülke olması için çalışmalarını ve yatırımlarını aralıksız olarak sürdüren Turkcell, 25'inci yılı etkinlikleri kapsamında başkent Ankara'da özel bir resepsiyon düzenledi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Kuruluşumuzdan bu yana geçen 25 yılda ülkemize katma değer katmak için çalıştık. Bunun için de kuruluşumuzdan bugüne kadar 50 milyar TL'lik bir yatırım yaptık. Üstelik bu yatırımın yarısından fazlasını son 5 yıl içerisinde gerçekleştirdik. Önümüzdeki üç yılda 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.