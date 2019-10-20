Kiğılı, Hilltown’da yeni mağaza açtı

Kiğılı, yurt içindeki mağazalar zincirine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de 225 mağazası ve yurt dışında 20 ülkede 98 satış noktası bulunan marka, İzmir'in nadide bölgelerinden Karşıyaka'da yer alan Hiltown'da mağaza açtı.

Kiğılı, yurt içindeki mağazalar zincirine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de 225 mağazası ve yurt dışında 20 ülkede 98 satış noktası bulunan marka, İzmir'in nadide bölgelerinden Karşıyaka'da yer alan Hiltown'da mağaza açtı. Yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında ağını genişletmeye devam eden Kiğılı, Abdullah Kiğılı Exclusive Cut Hiltown mağazasında birbirinden şık koleksiyonlarını moda severlerle buluşturacak. Yeni mağazanın açılış töreni, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca ve takımının katılımıyla renklendi. Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, "İzmir'deki yatırımlarımızı 11. mağazamızla büyütüyoruz. Çok yakında İzmir İstinye Park AVM'de de bir mağazamız daha açılacak" dedi.