Konutta 3 milyar TL’lik Eylül bereketi

Bankaların kredi faiz indiriminin ardından harekete geçen İzmirliler, geçtiğimiz Eylül ayında 8 bin 830 konut satın aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışın yaşandığı İzmir'de Eylül ayında konuta yapılan yatırımın yaklaşık maliyeti ise 3 milyar lirayı buldu.

Bankaların kredi faiz indiriminin ardından harekete geçen İzmirliler, geçtiğimiz Eylül ayında 8 bin 830 konut satın aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışın yaşandığı İzmir'de Eylül ayında konuta yapılan yatırımın yaklaşık maliyeti ise 3 milyar lirayı buldu. Gayrimenkul yatırım değerleme ve inşaat sektörü temsilcileri satılan ipotekli konut sayısının 5 kata yakın arttığını vurgulayarak, "Alıcılar, önümüzdeki 3 aylık süre iyi değerlendirilerek kuzeyde Çiğli- Menemen; güneyde ise Seferihisar'a yönelmeli" dedi. 2018 yılı Eylül ayında İzmir'de 6 bin 207 olan konut satışı, 2019 yılı Eylül ayında yüzde 42 oranında artarak 8 bin 830 oldu. Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, "İzmir'de Eylül ayında satılan 8 bin 800 konut yaklaşık 3 milyar liralık bir sıcak para akışını sağladı.



YÜKSEK GETİRİ VAR



Yaklaşık 2 yıldır zam görmeyen konut sektöründe bir satış patlaması yaşandı. Fakat bu uzun sürmeyecek. Talebin artması ve bitmiş konutların satılmasıyla birlikte önümüzdeki 3 aylık sürecin ardından fiyatlar yaklaşık yüzde 40 ila 50 oranında artacak" dedi. Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer ise İzmirlilerin konut alımında oldukça akıllıca hareket edip, şartların kendi lehine dönmesini beklediğini belirterek, "İpotekli satışlar, yani banka kredisiyle alınan konutlardaki yaklaşık 5 katlık artış canlanmanın göstergesi. Fakat hızla fiyat artışları gelecektir. Vatandaşlarımız önümüzdeki 3-4 aylık süreyi iyi değerlendirmeli ve faizlerin daha fazla düşmeyeceğini de göz önüne alarak alım yapmalı. Bu alımlar yüksek getiriye ulaşacak" dedi.