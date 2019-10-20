Piyasaların önü açılıyor

Suriye konusunda, ABD ile varılan anlaşma ile Türk lirası varlıklarının değerlenmesi önündeki en önemli bariyerlerden biri aşılırken, küresel risklerden oluşan engeller konusunda da iyimserlik arttı.

Suriye konusunda, ABD ile varılan anlaşma ile Türk lirası varlıklarının değerlenmesi önündeki en önemli bariyerlerden biri aşılırken, küresel risklerden oluşan engeller konusunda da iyimserlik arttı. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda elde ettiği başarı ile azalan jeopolitik risklerin yanı sıra küresel tarafta ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin artan iyimserlik, Türk lirası varlıkların değerlenme süreci önündeki bariyerlerin ortadan kalktığına işaret etti. Barış Pınarı Harekatı'nın jeopolitik risk algısını, ABD'den gelen açıklamaların da tedirginlikleri artırması ile Türk lirası varlıkları üzerinde oluşan baskı haftanın son işlem gününe kadar etkili olmuştu.



İYİMSERLİK ARTTI



ABD ile Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmaya varması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımların kaldırılacağını söylemesi ile Türk lirası diğer para birimleri karşısında değerlenirken, BIST 100 endeksi de hafta içinde gördüğü en düşük seviyeye göre yaklaşık 5383,42 puan yükseldi. Brexit kördüğümünde riskler devam etse de çözüme yaklaşıldı. Son veriler de ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliği artırdı.



TCMB'nin 24 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. TCMB, temmuzda 425 baz puan ve eylülde 325 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16,50'ye çekmişti. Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi ise artan iyimserlikle haftanın son işlem gününde yüzde 14,3'e kadar geriledi.