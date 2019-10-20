Vergide dev reform

Yeni sistemle 22 milyar belge elektronik ortama taşınacak, 2 milyar tasarruf sağlanacak, e-belge sistemi 300 bin ağacı kesilmekten kurtaracak. e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 5 milyon liraya düşürülüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın önemli ayaklarından biri olan yeni vergi sistemiyle ek vergi değil güçlü beyan dönemi başlıyor. Bu kapsamda, 22 milyar belge elektronik ortama taşınacak, 2 milyar tasarruf sağlanacak, e-belge sistemi 300 bin ağacı kesilmekten kurtaracak.



MÜKELLEFTE ARTIŞ



Avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlara e-serbest meslek makbuzu zorunlu olacak. Sebze ve meyve ticareti yapan tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020'den itibaren e-Defter uygulamalarına dahil olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu güçlendirmek için vergi uygulamalarında dijital dönüşümü hız kestirmeden devam ettiriyor. Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-belge, e-defter uygulamalarının kapsamı genişletilirken yeni e-belgeler hayata geçiriliyor. Uygulamalara dahil olacak mükellef grupların kapsamı artırılıyor. e-Gider Pusulası, e-Dekont, e-Döviz Alım- Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi yeni e-Belgeler olarak sisteme dahil olacak. Kullanılmakta olan e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef sayılarında önemli artışlar bekleniyor.



SADELEŞME OLACAK



Bugüne kadar e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanmış 16 adet tebliğ birleştirilerek e-Belgeler uygulamasına ilişkin mevzuatta önemli bir sadeleşme sağlandı. Bu çalışmalarla mükelleflerin işlem süreçlerine ilişkin maliyetler önemli ölçüde azalırken, 22 milyarı aşan belgenin kağıt ortamdan elektronik ortama taşınması ile yaklaşık 2 milyar lira tasarruf sağlanacak. Böylece 300 bin ağaç da kesilmekten kurtulacak.



YANILTICI BELGE SAYISI AZALACAK



Yeni düzenlemelerle e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürülüyor ve kritik sektörler kapsama alınıyor. Gelecek yıl e- Belge ve e-Defter uygulamalarını kullanan mükellef sayısının 140 binden 300 bine ulaşması hedefleniyor. Anlık izleme ve analizler sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenme ve kullanımında önemli azalışlar bekleniyor.

HAZAL ATEŞ