Altın fiyatları ne kadar? 21 Ekim Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Ekim Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merakla araştırılıyor. Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın bugün ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki altın fiyatları bugün düştü mü? Altın fiyatları ne kadar? İşte 21 Ekim Pazartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 278,00 TL

SATIŞ: 278,06 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 443,87 TL

SATIŞ: 453,93 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 884,97 TL

SATIŞ: 907,86 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.775,49 TL

SATIŞ: 1.810,16 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.840,00 TL

SATIŞ: 1.856,00 TL