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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Pazartesi kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 21 Ekim Pazartesi döviz kuru...

21.10.2019, 09:37

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. Peki dolar ve euro haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? İşte Pazartesi ...

Dolar bugün ne kadar? Euor düştü mü? soruları dövizi yatırım aracı olarak görenler tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz ay boyunca 5.65-5.75 bandında sakin bir seyir izleyen, sonrasında 5.93 seviyesine kadar yükselen dolar/TL geçen hafta yeniden 5.7580'e kadar geriledi. Peki dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 21 Ekim Pazartesi döviz kuru...

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