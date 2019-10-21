Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 21 Ekim Pazartesi döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. Peki dolar ve euro haftanın ilk işlem gününe nasıl başladı? İşte 21 Ekim Pazartesi döviz kuru...