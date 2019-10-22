Altın fiyatları ne kadar? 22 Ekim Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? Gram altın bugün ne kadar? soruları güvenli yatırım aracı olarak altını görenler tarafından merak ediliyor. Özellikle kültürümüzde önemli bir yeri olan altın bugüne nasıl başladı? İşte 22 Ekim Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 279,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 280 liradan, bin 844 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 865 liradan, 255 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 259 liradan, bin 802 liradan alınan tam altın bin 822 liradan, 901 liradan alınan yarım altın 911 liradan ve 450 liradan alınan çeyrek altın 455 liradan satıldı. İşte 22 Ekim Salı altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 279,41 TL

SATIŞ: 279,53 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 447,45 TL

SATIŞ: 457,59 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 892,11 TL

SATIŞ: 915,18 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.789,82 TL

SATIŞ: 1.824,77 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.852,00 TL

SATIŞ: 1.880,00 TL