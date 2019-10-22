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Hızlı Treni 2023’de seferde

İzmir Hızlı Treni 2023’de seferde
Giriş Tarihi: 22.10.2019

'e gelecek , Orta Anadolu'yu Ege ile bağlayacak ve 2023'de kullanıma açılacak. Turhan, Ankara (Polatlı)- kesiminin 2022'de, Afyonkarahisar- Uşak-İzmir kesiminin de 2023 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

İzmir'e gelecek hızlı tren, Orta Anadolu'yu Ege ile bağlayacak ve 2023'de kullanıma açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapımı devam eden 508 kilometrelik Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar- Uşak-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde Polatlı-Afyonkarahisar kesiminin kalan altyapı ve üstyapı işlerinin yapımlarına 2020'de başlanmasının planlandığını söyledi. Turhan, Ankara (Polatlı)- Afyonkarahisar kesiminin 2022'de, Afyonkarahisar- Uşak-İzmir kesiminin de 2023 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

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