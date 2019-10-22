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Yeni paketi yolda

Yeni istihdam paketi yolda
Giriş Tarihi: 22.10.2019

Kamu bankaları (, ve ), 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyen, istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıyor.

Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank), 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyen, istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Ankara Sanayi Odasının (ASO) gerçekleştirdiği toplantıya katıldı. Çakar, 3 kamu bankasının istihdama yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

DESTEK SÜRECEK

Toplantıda Tuncay KOBİ'leri desteklemeye devam ettiklerini söyledi. Çelebi ise geçen yıl Türkiye'ye yönelik başlatılan "kur atağı"ndan bugüne kadar karlılığı bir yana bırakarak Türkiye bilançosuna odaklandıklarını söyledi.

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