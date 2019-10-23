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‘Başka bir üretim yeri aramıyoruz’

‘Başka bir üretim yeri aramıyoruz’
Giriş Tarihi: 23.10.2019

, 'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik başka bir yer arayışı içinde olmadığını duyurdu. Volkswagen, Türkiye’de kuracağı üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığını açıkladı

Volkswagen, Türkiye'de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik başka bir yer arayışı içinde olmadığını duyurdu. Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW) Manisa'da kuracağı fabrikaya ilişkin alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi. Volkswagen'in üretim sözcüsü Leslie Bothge "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz." ifadesini kullandı. Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.

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