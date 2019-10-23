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Buğday ve arpa satışları başlıyor

Buğday ve arpa satışları başlıyor
Giriş Tarihi: 23.10.2019

Toprak Mahsulleri Ofisi () Genel Müdürlüğü'nden "Spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve ham madde tedarikinde sıkıntı yaşanmaması amacıyla ekmeklik buğday ve arpa stoklarımızın satışa sunulmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nden "Spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve ham madde tedarikinde sıkıntı yaşanmaması amacıyla ekmeklik buğday ve arpa stoklarımızın satışa sunulmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı. Açıklamada "30 Kasım 2019'a kadar geçerli olacak peşin satış fiyatlarımız, yerli ekmeklik buğdayda (No:2) ton başına bin 450 lira, ithal ekmeklik buğdayda (12,5 protein) ton başına bin 450 lira, ithal ekmeklik buğday (13,5 protein) ton başına bin 475 lira, yerli ve ithal arpada ton başına bin 225 liradır" denildi.

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