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Halıcıların ihracatta hedefi ’i geçmek

Halıcıların ihracatta hedefi Çin’i geçmek
Giriş Tarihi: 23.10.2019

Dünya makine halısı üretiminin yüzde 67'sini karşılayan Türk halıcılar, el, makine ve tafting olmak üzere tüm halı çeşitlerinde ihracatı artırarak toplam ihracatta birinci sırada olan 'i geçmeyi amaçlıyor.

Dünya makine halısı üretiminin yüzde 67'sini karşılayan Türk halıcılar, el, makine ve tafting olmak üzere tüm halı çeşitlerinde ihracatı artırarak toplam ihracatta birinci sırada olan Çin'i geçmeyi amaçlıyor. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan dünya makine halısı üretiminin yüzde 60'lık kısmının Gaziantep'te üretildiğini söyledi. Kaplan "Bu yıl 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiş oluruz. Hedefimiz tüm kategorilerde, el halısında, taftingde, makine halısında Çin'i geçmek"dedi.

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