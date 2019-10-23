İki fuar bugün açılıyor

Fuarizmir, bu hafta iki fuar ve bir uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak. Bugün açılacak 8. MINEX ile 46. Shoexpo İzmir fuarları kente hareketli günler yaşatacak.

Fuarizmir, bu hafta iki fuar ve bir uluslararası kongreye ev sahipliği yapacak. Bugün açılacak 8. MINEX ile 46. Shoexpo İzmir fuarları kente hareketli günler yaşatacak. İZFAŞ tarafından 23 - 25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nda en yeni ürünler görücüye çıkacak. Aynı anda MINEX - 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı, maden sektörünü bir araya getirecek. MINEX ile birlikte IMMAT - 7. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi de fuarizmir'de gerçekleşecek. MINEX Fuarı 23-26 Ekim günlerinde açık olacak.