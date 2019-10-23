SOCAR AQS Genel Müdürü Ramin İsayev, Türkiye'de Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi kapsamında gaz depolama alanlarının oluşturulması için 40 kuyu açacaklarını belirterek, "Milyonlarca dolarlık yatırım hedefimiz var." dedi. İsayev, söz konusu projeye ilişkin ihaleyi IC İçtaş İnşaat ve Çin Mühendislik Firması CAMC Engineering ile kazanmalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti. İsayev, Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Genişletme Projesi'nin portföylerindeki en önemli projelerin başında geldiğini söyledi.