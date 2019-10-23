Pakistan'dan Türkiye'ye davet

Pakistan Enerji ve Petrol Bakanı Ömer Eyüp Han, Pakistan'ın çok hızlı büyüyen bir enerji sektörüne sahip olduğunu belirterek, Türk enerji şirketlerini yatırım yapmaya davet etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Han ile Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un iki ülkenin enerji alanındaki iş birliği üzerine bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.



Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin artırılması için özel alanların belirlenmesi konusunda mutabık kalındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Pakistan, çok hızlı büyüyen bir enerji sektörüne sahip. Özellikle yenilenebilir enerjideki büyük potansiyel, yabancı yatırımcılar tarafından değerlendirilmelidir. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarla ilgili yasal düzenlemeler onay sürecinde. Han, Türk enerji şirketlerini Pakistan'da enerji yatırımı yapmaya davet ediyor.".