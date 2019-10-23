Yabancılar faiz indirimi bekliyor

Yabancı ekonomistler, yarın yapılacak Merkez Bankası PPK toplantısında politika faizinin 200-250 baz puan düşürülerek yüzde 14,50-14,00 seviyelerine çekilebileceğini söyledi

Yabancı ekonomistler yarın gerçekleştirilecek Merkez Bankası toplantısında faizlerin düşürülmesini bekliyor. Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, Suriye'deki durumun TL üzerinde daha az etkiye sahip olacağını ve ateşkes kararıyla TL'nin istikrarlı kalması durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 200-250 baz puan düşürerek yüzde 14,50-14,00 seviyelerine çekebileceğini söyledi.



YAPTIRIM RİSKİ AZALDI



Enflasyondaki düşüşün devam edeceği öngörüsünde bulunan Rendell, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 12-13 seviyelerine gerileyebileceğini aktardı. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin politika faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 14,50'ye çekebileceğini söyledi. Tuvey, enflasyonun Eylül ayında tek haneye gerilediğini, ABD'nin Türkiye'ye uygulaması öngörülen yaptırım riskinin de zayıfladığını ifade ederek, "Bu haftalık 200 baz puanlık indirimi, 2020'nin ilk aylarında 200 baz puanlık bir indirim takip edebilir." dedi. Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys ise TCMB'nin faiz indirimlerini askıya alabileceğini belirtti. PPK geçen ay politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti.



DEVAMINI BEKLİYORUZ



Ekonomistler, PPK toplantısında politika faizinde 100 baz puanlık indirim gerçekleşeceğini, piyasalar tarafından Aralık toplantısında da faiz indiriminin devam edebileceğinin fiyatlandığını belirtti. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz enflasyondaki düşüş eğiliminin desteğiyle yıl sonuna kadar 150 baz puanlık faiz indirimi yapılacağına ilişkin görüşünü koruduğunu bildirdi. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen, 100 baz puan faiz indirimi beklediklerini belirterek, politika faizinin yılı yüzde 15-15,5 seviyesinde kapayacağını tahmin ettiklerini söyledi.