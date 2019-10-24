Altın fiyatları ne kadar? 24 Ekim Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne? Güvenli yatırım aracı olarak tercih edilen altının, fiyatlarında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Altın bugüne nasıl başladı? İşte 24 Ekim Perşembe altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 276,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,90 liradan, bin 824 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 845 liradan, 252,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256,50 liradan, bin 782 liradan alınan tam altın bin 802 liradan, 891 liradan alınan yarım altın 901 liradan ve 446 liradan alınan çeyrek altın 451 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 24 Ekim Perşembe altın fiyatları... GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 275,79 TL

SATIŞ: 275,84 TL ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 443,26 TL

SATIŞ: 453,31 TL YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 883,75 TL

SATIŞ: 906,61 TL TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.773,05 TL

SATIŞ: 1.807,68 TL CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.835,00 TL

SATIŞ: 1.863,00 TL