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Dolar ve euro ne kadar? Perşembe kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 24 Ekim Perşembe döviz kuru...

24.10.2019, 09:43

Dolar ve euro bugün ne kadar? Elindeki dövizi bozdurmak isteyenler ya da satın almak isteyenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte Perşembe ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. İşte 24 Ekim Perşembe döviz kuru...

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